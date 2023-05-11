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Колпашниковъ Петръ
Колпашниковъ Петръ
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Место рождения
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1786
Пол
Мужской
Отец
Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
1736 г.р.
Мать
Колпашникова Агафья Семенова
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Мать:
Колпашникова Агафья Семенова
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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