Колпашникова Агафья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Колпашникова) Оксинья
Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Колпашникова) Ирина
Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Кулагина (Колпашникова) Авдотья
Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Колпашникова) Авдотья
Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Колпашникова) Мавра
Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Рождение ребёнка
1786
Сын: Колпашниковъ Петръ
Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Колпашникова) Анна
Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)