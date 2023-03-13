Колпашникова Агафья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова Агафья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Колпашникова) Оксинья

Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Колпашникова) Ирина

Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Кулагина (Колпашникова) Авдотья

Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Колпашникова) Авдотья

Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Колпашникова) Мавра

Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Колпашниковъ Петръ

Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Колпашникова) Анна

Отец ребёнка: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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