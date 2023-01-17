Тарасова (Алферова) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Алферова) Евдокия Антоновна

Тарасова (Алферова) Евдокия Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1984 или 1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1928

Дочь: Ананьева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович

2-е Курасово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Яков Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович

Смерть
1984 или 1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close