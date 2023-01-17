Тарасова (Алферова) Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1984 или 1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1928
Дочь: Ананьева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович
2-е Курасово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович
Смерть
1984 или 1985