Ананьева (Тарасова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.07.1928
Дата смерти30.05.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928
Отец: Тарасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1958
Дочь: Ананьева Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Ананьев Егор Ефимович
Рождение ребёнка
27.12.1958
Отец ребёнка: Ананьев Егор Ефимович
Рождение ребёнка
31.08.1962
Дочь: Богданова Марина Егоровна
Отец ребёнка: Ананьев Егор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.2017