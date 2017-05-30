Ананьева (Тарасова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Тарасова) Ольга Ивановна

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Место рождения

2-е Курасово, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

18.07.1928

Дата смерти

30.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928

Отец: Тарасов Иван Иванович

Мать: Тарасова Евдокия Антоновна

2-е Курасово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1958

Дочь: Ананьева Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Ананьев Егор Ефимович

Рождение ребёнка
27.12.1958

Сын: Ананьев Леонид Егорович

Отец ребёнка: Ананьев Егор Ефимович

Рождение ребёнка
31.08.1962

Дочь: Богданова Марина Егоровна

Отец ребёнка: Ананьев Егор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Егор Ефимович

Смерть
30.05.2017
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