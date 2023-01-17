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Тарасов Иван Иванович

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Место рождения

Касиновский, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Касиновский, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.07.1928

Дочь: Ананьева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Антоновна

2-е Курасово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Яков Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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