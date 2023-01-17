Тарасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1928
Дочь: Ананьева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Антоновна
2-е Курасово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Антоновна
Смерть
Неизвестно