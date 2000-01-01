Тарасов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тарасова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Тарасова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подъячева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Тарасова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Антонина
Смерть
Неизвестно