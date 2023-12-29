Елисеев Прохор Прокофьевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Елисеева) Екатерина Прохоровна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Елисеев Алексей Прохорович
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Елисеева) Ефросинья Прохоровна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Елисеев Алексей Прохорович
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна
Смерть
Неизвестно