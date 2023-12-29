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Елисеев Прохор Прокофьевич

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Елисеев Прокофий Максимович

Мать: Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1831

Жена: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Елисеева) Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Елисеев Алексей Прохорович

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Елисеева) Ефросинья Прохоровна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Елисеев Алексей Прохорович

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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