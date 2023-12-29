Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1801

Муж: Елисеев Прокофий Максимович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Елисеева) Марья Прокофьевна

Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Елисеев Прохор Прокофьевич

Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Елисеев Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Елисеева) Федосья Прокофьевна

Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Елисеева) Ирина Прокофьевна

Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович

Смерть
Неизвестно

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