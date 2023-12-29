Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1801
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Елисеева) Марья Прокофьевна
Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Елисеев Прохор Прокофьевич
Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Елисеев Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Елисеева) Федосья Прокофьевна
Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Елисеева) Ирина Прокофьевна
Отец ребёнка: Елисеев Прокофий Максимович
Смерть
Неизвестно