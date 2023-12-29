Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1831

Муж: Елисеев Прохор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Елисеева) Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Елисеев Прохор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Елисеев Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Елисеев Прохор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Елисеева) Ефросинья Прохоровна

Отец ребёнка: Елисеев Прохор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Елисеев Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Елисеев Прохор Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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