Елисеева (Елисеева) Пелагея Абрамовна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Елисеева) Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Елисеев Прохор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Елисеев Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Елисеев Прохор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Елисеева) Ефросинья Прохоровна
Отец ребёнка: Елисеев Прохор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Елисеев Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Елисеев Прохор Прокофьевич
Смерть
Неизвестно