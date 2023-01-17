Думнова (Негина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1842
Отец: Негина ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1863
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.11.1866
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1869
Рождение ребёнка
01.08.1870
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.10.1872
Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1875
Рождение ребёнка
29.05.1879
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.09.1880
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.04.1882
Дочь: Агапия Васильева
Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Думнов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно