Думнова (Негина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Негина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1842

Отец: Негина ?

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1863

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Думнов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
15.11.1866

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1869

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1870

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1872

Сын: Думнов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1875

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1879

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1880

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.04.1882

Дочь: Агапия Васильева

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думнов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Думнов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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