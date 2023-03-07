Масленникова (Ерыкова) (Думнова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1866
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
24.01.1893
Сын: Масленников (ерыков) Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
13.11.1898
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич
Смерть
Неизвестно