Масленникова (Ерыкова) (Думнова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Ерыкова) (Думнова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.11.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1866

Отец: Думнов Василий Алексеевич

Мать: Думнова Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
24.01.1893

Сын: Масленников (ерыков) Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
13.11.1898

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников (ерыков) Фёдор Сергеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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