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Думнов Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Думнов Алексей

Мать: Думнова Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1864

Сын: Думнов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1866

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна

с.Селитьба
Рождение ребёнка
01.08.1870

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
13.10.1872

Сын: Думнов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
29.05.1879

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.09.1880

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1882

Дочь: Агапия Васильева

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думнов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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