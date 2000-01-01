Думнов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Думнов Алексей
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1866
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна
с.Селитьба
Рождение ребёнка
01.08.1870
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
13.10.1872
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
29.05.1879
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.09.1880
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1882
Дочь: Агапия Васильева
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Думнов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Думнова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно