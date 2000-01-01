Думнов Андрей Васильевич
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения13.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1872
с. Селитьба
Бракосочетание
23.01.1894
Жена: Думнова Елена Ивановна
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Думнов Акиндин? Андреевич
Мать ребёнка: Думнова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1900
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Думнова Елена Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
22.04.1903
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Думнова Елена Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Думнова Елена Ивановна
с. Селитьба
Смерть
Неизвестно