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Думнов Андрей Васильевич

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

13.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1872

Отец: Думнов Василий Алексеевич

Мать: Думнова Евдокия Ивановна

с. Селитьба
Бракосочетание
23.01.1894

Жена: Думнова Елена Ивановна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Думнов Акиндин? Андреевич

Мать ребёнка: Думнова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1900

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Думнова Елена Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
22.04.1903

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Думнова Елена Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Думнова Елена Ивановна

с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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