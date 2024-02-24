Ремизов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Сын: Ремизов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Дочь: Ремизова Олимпиада Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Дочь: Капитанова (Ремизова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Дочь: Чубукова (Ремизова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Дочь: Ремизова Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Сын: Ремизов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Сын: Ремизов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Дочь: Ремизова Олимпиада Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна