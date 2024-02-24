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Ремизов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремизов Василий Филимонович

Мать: Ремизова Матрена Михайловна

Бракосочетание
?.06.1891

Жена: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ремизов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ремизова Олимпиада Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Капитанова (Ремизова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чубукова (Ремизова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ремизова Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ремизов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ремизов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ремизова Олимпиада Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Смерть
Неизвестно

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