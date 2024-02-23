Капитанова (Ремизова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитанова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Капитанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитанова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Капитанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитанов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Капитанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитанов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Капитанов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капитанов Федор
Смерть
Неизвестно