Капитанова (Ремизова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитанова (Ремизова) Мария Михайловна

Капитанова (Ремизова) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ремизов Михаил Васильевич

Мать: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитанова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Капитанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитанова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Капитанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитанов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Капитанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитанов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Капитанов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитанов Федор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.