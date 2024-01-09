Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шереметьев Федор Константинович

Мать: Шереметьева Параскева Федоровна

Бракосочетание
?.06.1891

Муж: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ремизов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ремизов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ремизов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ремизова Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Капитанова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чубукова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ремизова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ремизова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Маркелова Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ремизов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ремизов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ремизова Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ремизов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Смерть
1922
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