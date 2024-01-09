Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1922
ПолЖенский
Дети
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Сын: Ремизов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Сын: Ремизов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Дочь: Ремизова Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Дочь: Капитанова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Дочь: Чубукова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Дочь: Ремизова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Дочь: Ремизова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Дочь: Маркелова Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Сын: Ремизов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Сын: Ремизов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Дочь: Ремизова Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Сын: Ремизов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич