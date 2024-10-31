Ремизова Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ремизов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ремизов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович
Смерть
Неизвестно