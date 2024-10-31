Ремизова Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремизова Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ремизов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ремизов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ремизов Василий Филимонович

Смерть
Неизвестно

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