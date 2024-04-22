Юркин Антон
Место рождения
Дата рождения09.07.1894
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1894
Отец: Юркин Иван
Мать: Юркина Акулина
Бракосочетание
20.01.1914
Жена: Юркина Аграфена
Военная служба
25.07.1915
ранение большого пальца левой руки
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Юркина Аграфена
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Юркина Аграфена
Рождение ребёнка
07.11.1927
Мать ребёнка: Юркина Аграфена
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Юркина Аграфена
Военная служба
25.12.1941
Воинское звание красноармеец. Воинская часть п/п 355 часть 358 127 запасной стрелковый полк 33 запасной стрелковой дивизии
Упоминание
Неизвестно
мордвин
Смерть
?.09.1942
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: На войне | Пропал без вести