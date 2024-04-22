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Юркин Антон

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Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

09.07.1894

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1894

Отец: Юркин Иван

Мать: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
20.01.1914

Жена: Юркина Аграфена

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
25.07.1915
ранение большого пальца левой руки
Рождение ребёнка
1922

Сын: Юркин Василий Антонович

Мать ребёнка: Юркина Аграфена

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Юркин Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Юркина Аграфена

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.11.1927

Сын: Юркин Андрей Антонович

Мать ребёнка: Юркина Аграфена

Мурань, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Юркина Аграфена

Мурань, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
25.12.1941
Мурань, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Воинское звание красноармеец. Воинская часть п/п 355 часть 358 127 запасной стрелковый полк 33 запасной стрелковой дивизии
Упоминание
Неизвестно
мордвин
Смерть
?.09.1942
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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