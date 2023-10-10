Юркина (Калачина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Калачина) Акулина

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Калачин Степан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
1860
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.01.1879

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.06.1880

Дочь: Горбунов Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.01.1883

Дочь: Татиана Ивановна

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Юркин Петр

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.11.1888

Сын: Юркин Григорий

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.03.1891

Сын: Юркин Никита

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.07.1892

Сын: Юркин Стефан (Степан)

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.07.1894

Сын: Юркин Антон

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
31.03.1898

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Юркин Яков

Отец ребёнка: Юркин Иван

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Иван

Смерть
Неизвестно
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
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