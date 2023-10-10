Юркина (Калачина) Акулина
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Калачин Степан
Мать: не указана
Крещение
1860
Рождение ребёнка
12.01.1879
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
?.06.1880
Дочь: Горбунов Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
12.01.1883
Дочь: Татиана Ивановна
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
25.11.1885
Сын: Юркин Петр
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
19.11.1888
Сын: Юркин Григорий
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
29.03.1891
Сын: Юркин Никита
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
29.07.1892
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
09.07.1894
Сын: Юркин Антон
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
31.03.1898
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Юркин Иван
Рождение ребёнка
1900
Сын: Юркин Яков
Отец ребёнка: Юркин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Иван
Смерть
Неизвестно