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Юркин Иван

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
1860
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение
1860

Отец: Юркин Степан

Мать: Юркина Параскева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.01.1879

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.06.1880

Дочь: Горбунов Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.01.1883

Дочь: Татиана Ивановна

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Юркин Петр

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.11.1888

Сын: Юркин Григорий

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.03.1891

Сын: Юркин Никита

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.07.1892

Сын: Юркин Стефан (Степан)

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.07.1894

Сын: Юркин Антон

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
31.03.1898

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Юркин Яков

Мать ребёнка: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркина Акулина

Упоминание
Неизвестно
Мордвин
Смерть
Неизвестно
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
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