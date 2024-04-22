Юркин Иван
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
1860
Рождение
1860
Отец: Юркин Степан
Мать: Юркина Параскева
Рождение ребёнка
12.01.1879
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
?.06.1880
Дочь: Горбунов Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
12.01.1883
Дочь: Татиана Ивановна
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
25.11.1885
Сын: Юркин Петр
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
19.11.1888
Сын: Юркин Григорий
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
29.03.1891
Сын: Юркин Никита
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
29.07.1892
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
09.07.1894
Сын: Юркин Антон
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
31.03.1898
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Рождение ребёнка
1900
Сын: Юркин Яков
Мать ребёнка: Юркина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркина Акулина
Упоминание
Неизвестно
Мордвин
Смерть
Неизвестно