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Юркина (Четайкина) Аграфена

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

20.06.1894

Дата смерти

13.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1894

Отец: Четайкин Петр

Мать: Мурлаева Анна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
20.01.1914

Муж: Юркин Антон

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Юркин Василий Антонович

Отец ребёнка: Юркин Антон

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Юркин Афанасий Антонович

Отец ребёнка: Юркин Антон

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.11.1927

Сын: Юркин Андрей Антонович

Отец ребёнка: Юркин Антон

Мурань, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Юркин Антон

Мурань, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
13.07.1988
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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