Юркина (Четайкина) Аграфена
Место рождения
Дата рождения20.06.1894
Дата смерти13.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1894
Отец: Четайкин Петр
Мать: Мурлаева Анна
Бракосочетание
20.01.1914
Муж: Юркин Антон
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Юркин Антон
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Юркин Антон
Рождение ребёнка
07.11.1927
Отец ребёнка: Юркин Антон
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Юркин Антон
Смерть
13.07.1988
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Причина смерти: Естественная смерть/старость