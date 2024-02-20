Лукьяненко Иван Михайлович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиОколо 1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Согласно свид.о браке от 01.11.1982г.
Бракосочетание
С 18.06.1929 по 1945
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Ладожский сельсовет ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.СССР
Рождение ребёнка
20.01.1937
Сын: Лукьяненко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Игнатьевна
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Лукьяненко Николай Иванович
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.08.1945
Сын: Белоцкий Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лукьяненко Екатерина Петровна
УССР Житомирская обл.Олевский р-н г.Олевск
Свидетельство ЯР № 526527 от 05.08.1947г.
Рождение ребёнка
24.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Екатерина Петровна
Азербайджанская ССР, г.Хачмас
Похороны
После 1983
Азербайджанская ССР, г.Сумгаит
Смерть
Около 1986
Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Бракосочетание
С 24.11.1987 по 1990
Азербайджанская ССР г.Хачмас