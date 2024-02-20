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Лукьяненко Иван Михайлович

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Около 1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Мать: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Согласно свид.о браке от 01.11.1982г.
Бракосочетание
С 18.06.1929 по 1945

Жена: Лукьяненко Мария Игнатьевна

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Ладожский сельсовет ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.СССР
Рождение ребёнка
20.01.1937

Сын: Лукьяненко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Игнатьевна

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Лукьяненко Николай Иванович

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.08.1945

Сын: Белоцкий Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лукьяненко Екатерина Петровна

УССР Житомирская обл.Олевский р-н г.Олевск
Свидетельство ЯР № 526527 от 05.08.1947г.
Рождение ребёнка
24.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Екатерина Петровна

Азербайджанская ССР, г.Хачмас
Похороны
После 1983
Азербайджанская ССР, г.Сумгаит
Смерть
Около 1986
Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Бракосочетание
С 24.11.1987 по 1990

Жена: Лукьяненко Екатерина Петровна

Азербайджанская ССР г.Хачмас
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