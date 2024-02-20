Лукьяненко (Гирмиская) Мария Игнатьевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения25.09.1910
Дата смерти26.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910
Отец: Гирмиский Игнатий
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
С 18.06.1929 по 1945
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Ладожский сельсовет ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.СССР
Рождение ребёнка
20.01.1937
Сын: Лукьяненко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Михайлович
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Лукьяненко Николай Иванович
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Михайлович
Смерть
26.06.1984
СССР Краснодарский кр.,г.Армавир
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,г.Армавир