Лукьяненко (Гирмиская) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Гирмиская) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

25.09.1910

Дата смерти

26.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910

Отец: Гирмиский Игнатий

Мать: Гирмиская Мария Фоминична

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
С 18.06.1929 по 1945

Муж: Лукьяненко Иван Михайлович

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Ладожский сельсовет ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.СССР
Рождение ребёнка
20.01.1937

Сын: Лукьяненко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Михайлович

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Лукьяненко Николай Иванович

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Михайлович

Смерть
26.06.1984
СССР Краснодарский кр.,г.Армавир
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,г.Армавир
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