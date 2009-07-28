Лукьяненко Михаил Иванович
Место рожденияСССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения20.01.1937
Дата смерти28.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
05.10.1961
Азербайджанская ССР, Хачмасский р-н, г. Хачмас
Свидетельство о браке НИЕ № 308725 выдано 05.10.1961г отделом ЗАГС г.Хачмас Азкрб.ССР
Рождение ребёнка
21.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Инна Михайловна
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
27.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Инна Михайловна
СССР Краснодарский кр.,г.Армавир
Смерть
28.07.2009
Россия Краснодарский кр.,г.Армавир
Причина смерти: Болезнь