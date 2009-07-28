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Лукьяненко Михаил Иванович

Место рождения

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

20.01.1937

Дата смерти

28.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937

Отец: Лукьяненко Иван Михайлович

Мать: Лукьяненко Мария Игнатьевна

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
05.10.1961

Жена: Лукьяненко Инна Михайловна

Азербайджанская ССР, Хачмасский р-н, г. Хачмас
Свидетельство о браке НИЕ № 308725 выдано 05.10.1961г отделом ЗАГС г.Хачмас Азкрб.ССР
Рождение ребёнка
21.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Инна Михайловна

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
27.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Инна Михайловна

СССР Краснодарский кр.,г.Армавир
Смерть
28.07.2009
Россия Краснодарский кр.,г.Армавир
Причина смерти: Болезнь
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