Лукьяненко (Казакова) Инна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко (Казакова) Инна Михайловна

Лукьяненко (Казакова) Инна Михайловна

Место рождения

СССР Курская обл.,Фотежский р-н д.Малая Рудка.

Дата рождения

31.07.1941

Дата смерти

16.10.1996

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1941

Отец: Казаков Михаил Семенович

Мать: Казакова Ольга Леонтьевна

СССР Курская обл.,Фотежский р-н д.Малая Рудка.
Свидетельство о рождении № 406713 выдано 14.07.1958г отделом ЗАГС г.Хачмас Азерб.ССР запись № 178
Бракосочетание
05.10.1961

Муж: Лукьяненко Михаил Иванович

Азербайджанская ССР, Хачмасский р-н, г. Хачмас
Свидетельство о браке НИЕ № 308725 выдано 05.10.1961г отделом ЗАГС г.Хачмас Азкрб.ССР
Рождение ребёнка
21.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Иванович

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
27.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Иванович

СССР Краснодарский кр.,г.Армавир
Смерть
16.10.1996
Россия Краснодарский кр.,г.Армавир
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.,г.Армавир
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close