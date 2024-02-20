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Лукьяненко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Около 2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Около 1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Лукьяненко Иван Михайлович

Мать: Лукьяненко Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Зинаида Николаевна

Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьяненко Зинаида Николаевна

Смерть
Около 2003
Россия Краснодарский кр.,г.Армавир
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.,г.Армавир
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