Лукьяненко Михаил Матвеевич
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивльского уезда с.Михайловское
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1875
Россия Курская губ.,Путивльского уезда с.Михайловское
Рождение ребёнка
Около 1896
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Лукьяненко Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская (ныне Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская)
Рождение ребёнка
04.02.1905
Сын: Лукьяненко Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 16,зап.,№ 23,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Лукьяненко Иван Михайлович
Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Согласно свид.о браке от 01.11.1982г.
Рождение ребёнка
08.09.1908
Дочь: Корсунова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
05.03.1912
Дочь: Шишкина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Лукьяненко Михаил Михайлович / Мл./
Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Похороны
1940
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
Около 1940
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Причина смерти: Инсульт