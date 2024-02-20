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Лукьяненко Михаил Матвеевич

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Место рождения

Россия Курская губ.,Путивльского уезда с.Михайловское

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Лукьяненко Матвей Романович

Мать: Лукьяненко Александра Даниловна

Россия Курская губ.,Путивльского уезда с.Михайловское
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
До 1896

Жена: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Лукьяненко Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская (ныне Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская)
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Лукьяненко Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 16,зап.,№ 23,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Лукьяненко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Согласно свид.о браке от 01.11.1982г.
Рождение ребёнка
08.09.1908

Дочь: Корсунова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
05.03.1912

Дочь: Шишкина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Лукьяненко Михаил Михайлович / Мл./

Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Похороны
1940
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
Около 1940
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Причина смерти: Инсульт
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