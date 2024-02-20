Лукьяненко (Тарасенко) Александра Даниловна
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1843
Отец: Тарасенко Даниил
Мать: ?
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
07.01.1868
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Лукьяненко Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Лукьяненко Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
19.01.1873
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Лукьяненко Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Лукьяненко Трофим Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Россия Курская губ.,Путивльского уезда с.Михайловское
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
11.08.1970
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Смерть
Неизвестно