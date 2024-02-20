Лукьяненко (Тарасенко) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Тарасенко) Александра Даниловна

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Тарасенко Даниил

Мать: ?

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
07.01.1868

Муж: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лукьяненко Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Лукьяненко Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
19.01.1873

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Лукьяненко Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Лукьяненко Трофим Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивльского уезда с.Михайловское
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
11.08.1970

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Смерть
Неизвестно
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