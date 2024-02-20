Лукьяненко Василий Матвеевич
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1871
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Рождение ребёнка
13.11.1890
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Лукьяненко Анастасия Тимофеевна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1890г. зап.№ 168. Архив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-45
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Лукьяненко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Анастасия Тимофеевна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно