Корсунова (Лукьяненко) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Лукьяненко) Мария Михайловна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский

Дата рождения

08.09.1908

Дата смерти

31.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1908

Отец: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Мать: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
1928

Муж: Корсунов Алексей Андреевич

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст., Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Корсунов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Корсунов Алексей Андреевич

СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
20.08.1930

Сын: Корсунов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Корсунов Алексей Андреевич

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
08.08.1935

Сын: Корсун Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Корсунов Алексей Андреевич

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Неелинский (встречается вариант Нееленский) — хутор[2] в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России. Входит в состав Александровского сельского поселения[3]. География Хутор расположен на левом... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсунов Алексей Андреевич

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
31.10.1991
Якутская-Саха ССР Мирницкий р-н,п.Чернышевский
Причина смерти: Болезнь-рак легких,рак желудка. | . Свидетельство о смерти 1-СН № 379558 от 01.11.1991г. ЗАГС Чернышевского поссовета Мирницкого р-на Якутия-Саха ССР
Похороны
Неизвестно
Россия Республика Саха-Якутия Мирницкий р-н п.Чернышевский
Кладбище п.Чернышевский
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