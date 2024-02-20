Корсунова (Лукьяненко) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Дата рождения08.09.1908
Дата смерти31.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1908
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
1928
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст., Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Корсунов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Корсунов Алексей Андреевич
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
20.08.1930
Отец ребёнка: Корсунов Алексей Андреевич
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
08.08.1935
Отец ребёнка: Корсунов Алексей Андреевич
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Неелинский (встречается вариант Нееленский) — хутор[2] в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России. Входит в состав Александровского сельского поселения[3]. География Хутор расположен на левом... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсунов Алексей Андреевич
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
31.10.1991
Якутская-Саха ССР Мирницкий р-н,п.Чернышевский
Причина смерти: Болезнь-рак легких,рак желудка. | . Свидетельство о смерти 1-СН № 379558 от 01.11.1991г. ЗАГС Чернышевского поссовета Мирницкого р-на Якутия-Саха ССР
Похороны
Неизвестно
Россия Республика Саха-Якутия Мирницкий р-н п.Чернышевский
Кладбище п.Чернышевский