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Корсунов Федор Алексеевич

Место рождения

СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Корсунов Алексей Андреевич

Мать: Корсунова Мария Михайловна

СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Смерть
Около 1930
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
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