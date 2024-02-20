Корсунов Федор Алексеевич
Место рожденияСССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Смерть
Около 1930
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Неелинский