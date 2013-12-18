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Белоцкий Владимир Иванович

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Место рождения

УССР Житомирская обл.Олевский р-н г.Олевск

Дата рождения

30.08.1945

Дата смерти

18.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Около 1950 г.р.

Дети

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Около 1975 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1072

Жена: Белоцкая Антонина Ивановна

Рождение
30.08.1945

Отец: Лукьяненко Иван Михайлович

Мать: Лукьяненко Екатерина Петровна

УССР Житомирская обл.Олевский р-н г.Олевск
Свидетельство ЯР № 526527 от 05.08.1947г.
Рождение ребёнка
06.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоцкая Антонина Ивановна

Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Белоцкий Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Белоцкая Антонина Ивановна

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
20.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоцкая Антонина Ивановна

Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Смерть
18.12.2013
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск п.Тополи
Причина смерти: Болезнь
Похороны
19.12.2013
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск п.Тополи
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