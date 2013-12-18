Белоцкий Владимир Иванович
Место рожденияУССР Житомирская обл.Олевский р-н г.Олевск
Дата рождения30.08.1945
Дата смерти18.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1072
Рождение
30.08.1945
УССР Житомирская обл.Олевский р-н г.Олевск
Свидетельство ЯР № 526527 от 05.08.1947г.
Рождение ребёнка
06.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоцкая Антонина Ивановна
Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Белоцкий Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Белоцкая Антонина Ивановна
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
20.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоцкая Антонина Ивановна
Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Смерть
18.12.2013
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск п.Тополи
Причина смерти: Болезнь
Похороны
19.12.2013
Россия Краснодарский кр.,г.Тимашевск п.Тополи