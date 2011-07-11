Маров Петр Федорович
Место рожденияС Никульское Иваново-Вознесенской губернии
Дата рождения14.06.1902
Дата смерти1948
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1902
Отец: Маров Федор Иванович
Мать: Пелагия Никитична
С Никульское Иваново-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
03.08.1925
Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна
Иваново
Рождение ребёнка
13.10.1926
Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна
Иваново
Рождение ребёнка
01.03.1929
Сын: Маров Игорь Петрович
Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна
Иваново
Рождение ребёнка
28.07.1932
Дочь: Марова Изольда Петровна
Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна
Город Иваново
Рождение ребёнка
1933
Сын: Маров Лев Петрович
Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна
Иваново
Рождение ребёнка
10.04.1937
Дочь: Марова Эльвира Петровна
Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна
Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна
Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна
Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948