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Маров Петр Федорович

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Место рождения

С Никульское Иваново-Вознесенской губернии

Дата рождения

14.06.1902

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1902

Отец: Маров Федор Иванович

Мать: Пелагия Никитична

С Никульское Иваново-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Маров Станислав Петрович

Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна

Иваново
Рождение ребёнка
13.10.1926

Сын: Маров Валерий Петрович

Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна

Иваново
Рождение ребёнка
01.03.1929

Сын: Маров Игорь Петрович

Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна

Иваново
Рождение ребёнка
28.07.1932

Дочь: Марова Изольда Петровна

Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна

Город Иваново
Рождение ребёнка
1933

Сын: Маров Лев Петрович

Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна

Иваново
Рождение ребёнка
10.04.1937

Дочь: Марова Эльвира Петровна

Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна

Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна

Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Семичастнова Клавдия Федоровна

Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семичастнова Клавдия Федоровна

Смерть
1948
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