Смирнова (Марова) Изольда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Марова) Изольда Петровна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

28.07.1932

Дата смерти

01.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1932

Отец: Маров Петр Федорович

Мать: Марова Клавдия Федоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
20.07.1953

Муж: Смирнов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.09.1962

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
01.09.2020
Иваново, Иваново, Ивановская область
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