Смирнова (Марова) Изольда Петровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1932
Дата смерти01.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1932
Отец: Маров Петр Федорович
Мать: Марова Клавдия Федоровна
Бракосочетание
20.07.1953
Рождение ребёнка
05.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1962
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петрович
Смерть
01.09.2020