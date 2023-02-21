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Смирнов Михаил Петрович

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Место рождения

С Казанчи Башкирия

Дата рождения

25.12.1927

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927

Отец: Киршин Филипп

Мать: Смирнова Анисья Осиповна

С Казанчи Башкирия
Бракосочетание
20.07.1953

Жена: Марова Изольда Петровна

Рождение ребёнка
24.09.1962

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Марова Изольда Петровна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
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