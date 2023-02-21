Смирнов Михаил Петрович
Место рожденияС Казанчи Башкирия
Дата рождения25.12.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927
Отец: Киршин Филипп
Мать: Смирнова Анисья Осиповна
С Казанчи Башкирия
Бракосочетание
20.07.1953
Жена: Марова Изольда Петровна
Рождение ребёнка
24.09.1962
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Марова Изольда Петровна
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия