село Казанчи, село Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Казанчи

Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
936Казанчина (Казанчи), деревня.при рч. Шарашле.15030158425487Р. — Молельня раскольничья. Мельниц 11. Пчеловодство, плетение лаптей, делание саней.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Казанчинская волость
380. Казанчина (Казанчи), деревня бывшая государственная, при речках Шарашле и Сакликуль, дворов 157, жителей 959, волостное правление (уездный город в 150 верстах)

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Нагайбакская волость
3Казанчи, с. при реч. Шерашлинке, на прос. дор., церковь (постр. в 1896 г.), церковно-приходская школа, бак. лав., х.-з. маг., базар по четв.15015274684623Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бакалинский район
522375Казанчисело55°13'00"53°29'00"N-39-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бакалинский муниципальный район, Сельское поселение Старокостеевский сельсовет
80607451106с Казанчисело
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