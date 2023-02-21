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Смирнова Анисья Осиповна

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Место рождения

Торопец Псковской губернии

Дата рождения

10.02.1903

Дата смерти

19.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1903

Отец: Смирнов Осип

Мать: не указана

Торопец Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.12.1927

Сын: Смирнов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Киршин Филипп

С Казанчи Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Петр Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киршин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Галина Петровна

Отец ребёнка: Старцев Петр Евсеевич

Тулун Иркутская обл
Смерть
19.10.1987
Тулун
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