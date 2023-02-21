Смирнова Анисья Осиповна
Место рожденияТоропец Псковской губернии
Дата рождения10.02.1903
Дата смерти19.10.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1903
Отец: Смирнов Осип
Мать: не указана
Торопец Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.12.1927
Отец ребёнка: Киршин Филипп
С Казанчи Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киршин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Галина Петровна
Отец ребёнка: Старцев Петр Евсеевич
Тулун Иркутская обл
Смерть
19.10.1987
Тулун