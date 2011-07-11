Семичастнова Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемичастнова Клавдия Федоровна

Семичастнова Клавдия Федоровна

avatar

Место рождения

Иваново-Вознесенск

Дата рождения

Между 07.01.1903 и 1904

Дата смерти

13.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 07.01.1903 и 1904

Отец: Семичастнов Федор

Мать: Александра

Иваново-Вознесенск
Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Маров Станислав Петрович

Отец ребёнка: Маров Петр Федорович

Иваново
Рождение ребёнка
13.10.1926

Сын: Маров Валерий Петрович

Отец ребёнка: Маров Петр Федорович

Иваново
Рождение ребёнка
01.03.1929

Сын: Маров Игорь Петрович

Отец ребёнка: Маров Петр Федорович

Иваново
Рождение ребёнка
28.07.1932

Дочь: Марова Изольда Петровна

Отец ребёнка: Маров Петр Федорович

Город Иваново
Рождение ребёнка
1933

Сын: Маров Лев Петрович

Отец ребёнка: Маров Петр Федорович

Иваново
Рождение ребёнка
10.04.1937

Дочь: Марова Эльвира Петровна

Отец ребёнка: Маров Петр Федорович

Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Маров Петр Федорович

Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Маров Петр Федорович

Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маров Петр Федорович

Смерть
13.10.1993
Иваново
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close