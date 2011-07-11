Семичастнова Клавдия Федоровна
Место рожденияИваново-Вознесенск
Дата рожденияМежду 07.01.1903 и 1904
Дата смерти13.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 07.01.1903 и 1904
Отец: Семичастнов Федор
Мать: Александра
Иваново-Вознесенск
Рождение ребёнка
03.08.1925
Отец ребёнка: Маров Петр Федорович
Иваново
Рождение ребёнка
13.10.1926
Отец ребёнка: Маров Петр Федорович
Иваново
Рождение ребёнка
01.03.1929
Сын: Маров Игорь Петрович
Отец ребёнка: Маров Петр Федорович
Иваново
Рождение ребёнка
28.07.1932
Дочь: Марова Изольда Петровна
Отец ребёнка: Маров Петр Федорович
Город Иваново
Рождение ребёнка
1933
Сын: Маров Лев Петрович
Отец ребёнка: Маров Петр Федорович
Иваново
Рождение ребёнка
10.04.1937
Дочь: Марова Эльвира Петровна
Отец ребёнка: Маров Петр Федорович
Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Маров Петр Федорович
Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Маров Петр Федорович
Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маров Петр Федорович
Смерть
13.10.1993
Иваново