Маров Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маров Федор Иванович

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Место рождения

С Никульское Иваново-Вознесенской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

С Никульское Иваново-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Маров Петр Федорович

Мать ребёнка: Пелагия Никитична

С Никульское Иваново-Вознесенской губернии
Смерть
Неизвестно
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