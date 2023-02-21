Маров Федор Иванович
Место рожденияС Никульское Иваново-Вознесенской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
С Никульское Иваново-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
14.06.1902
Сын: Маров Петр Федорович
Мать ребёнка: Пелагия Никитична
С Никульское Иваново-Вознесенской губернии
Смерть
Неизвестно