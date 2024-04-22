Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

01.04.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1827

Отец: Чхало Потап Моисеевич

Мать: Чхало Матрона Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCX-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.02.1855

Дочь: Чхало Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Чхало Анна Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9P-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.01.1860

Сын: Чхало Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Чхало Анна Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Чхало Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Чхало Прасковья Захаровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Чхало Василий Ефимович

Мать ребёнка: Чхало Прасковья Захаровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7C-J?i=663&cc=4133834&cat=1015013
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чхало Прасковья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чхало Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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