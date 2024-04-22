Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович
Место рождения
Дата рождения01.04.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1827
Отец: Чхало Потап Моисеевич
Мать: Чхало Матрона Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCX-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.02.1855
Дочь: Чхало Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Чхало Анна Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9P-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.01.1860
Мать ребёнка: Чхало Анна Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Чхало Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Чхало Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
01.01.1877
Мать ребёнка: Чхало Прасковья Захаровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7C-J?i=663&cc=4133834&cat=1015013
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чхало Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно