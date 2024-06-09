Чхало Прасковья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1863
Сын: Чхало Роман Ефимович
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q96-H?i=526&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Чхало Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович
Рождение ребёнка
01.01.1877
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7C-J?i=663&cc=4133834&cat=1015013
Смерть
Неизвестно