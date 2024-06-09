Чхало Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало Прасковья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович

Рождение ребёнка
18.11.1863

Сын: Чхало Роман Ефимович

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q96-H?i=526&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Чхало Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Чхало Василий Ефимович

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Ефим Потапович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7C-J?i=663&cc=4133834&cat=1015013
Смерть
Неизвестно

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