Чхало Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1855
Дочь: Чхало Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Чхало Ефим Потапович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9P-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.01.1860
Отец ребёнка: Чхало Ефим Потапович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-C?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чхало Ефим Потапович
Смерть
Неизвестно