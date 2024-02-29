Чхало Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1855

Дочь: Чхало Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Чхало Ефим Потапович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9P-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.01.1860

Сын: Чхало Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Чхало Ефим Потапович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-C?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чхало Ефим Потапович

Смерть
Неизвестно
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