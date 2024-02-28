Чхало (Ракша) Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Ракша) Матрона Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1809

Муж: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7W-G?i=478&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Чхало Татьяна Потаповна

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.09.1811

Дочь: Пономаренко Ефимия Потаповна

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.03.1814

Дочь: Чхало Евдокия Потаповна

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4Y-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.02.1816

Сын: Чхало Тарас Потапович

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-S9S4-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
10.09.1818

Сын: Чхало Семен Потапович

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S48-R?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.10.1820

Дочь: Повстанчина Прасковья Потаповна

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SC5-K?cc=4133834
Рождение ребёнка
15.02.1823

Дочь: Чхало Ефросинья Потаповна

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SWL-H?cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
08.02.1825

Дочь: Шкуренко Ефросинья Потаповна

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCH-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.04.1827

Сын: Чхало Ефим Потапович

Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCX-X?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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