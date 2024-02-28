Чхало (Ракша) Матрона Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.01.1809
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7W-G?i=478&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Чхало Татьяна Потаповна
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
Рождение ребёнка
15.09.1811
Дочь: Пономаренко Ефимия Потаповна
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.03.1814
Дочь: Чхало Евдокия Потаповна
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4Y-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.02.1816
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-S9S4-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
10.09.1818
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S48-R?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.10.1820
Дочь: Повстанчина Прасковья Потаповна
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SC5-K?cc=4133834
Рождение ребёнка
15.02.1823
Дочь: Чхало Ефросинья Потаповна
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SWL-H?cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
08.02.1825
Дочь: Шкуренко Ефросинья Потаповна
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCH-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.04.1827
Сын: Чхало Ефим Потапович
Отец ребёнка: Чхало Потап Моисеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCX-X?cc=4133834
Смерть
Неизвестно