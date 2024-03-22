Демидов Николай Стахиевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Демидова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна
1891 - без фамилии. 1894 - Демидов.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Демидов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Демидов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Демидов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно