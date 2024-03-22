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Демидов Николай Стахиевич

Место рождения

Васильевское, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Демидова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Демидов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
1891 - без фамилии. 1894 - Демидов.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Демидов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Демидов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Демидов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Демидов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Агафья Федоровна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Агафья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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