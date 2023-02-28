Демидова Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Демидова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Демидов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Демидов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Демидов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно