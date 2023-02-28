Демидова Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова Агафья Федоровна

Демидова Агафья Федоровна

avatar

Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Демидова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Демидов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Демидов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Демидов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Демидов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Демидов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Стахиевич

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Николай Стахиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close