Демидов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Около 1902
Жена: Демидова Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1903 ст.
Дочь: Демидова Каллисфения Васильевна
Мать ребёнка: Демидова Мария Петровна
От первой жены.
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.
Сын: Демидов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Демидова Мария Петровна
От первой жены.
Рождение ребёнка
01.01.1909 ст.
Дочь: Демидова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Демидова Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.
Сын: Демидов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Демидова Мария Петровна
Бракосочетание
18.08.1913 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.
Дочь: Демидова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Демидова Анна Африкановна
Рождение ребёнка
31.08.1918
Сын: Демидов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Демидова Анна Африкановна
Смерть
Неизвестно