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Демидов Василий Николаевич

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Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Демидов Николай Стахиевич

Мать: Демидова Агафья Федоровна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Около 1902

Жена: Демидова Мария Петровна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1903 ст.

Дочь: Демидова Каллисфения Васильевна

Мать ребёнка: Демидова Мария Петровна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
От первой жены.
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Сын: Демидов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Демидова Мария Петровна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
От первой жены.
Рождение ребёнка
01.01.1909 ст.

Дочь: Демидова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Демидова Мария Петровна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.

Сын: Демидов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Демидова Мария Петровна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
18.08.1913 ст.

Жена: Демидова Анна Африкановна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.

Дочь: Демидова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Демидова Анна Африкановна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1918

Сын: Демидов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Демидова Анна Африкановна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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