Демидова Анна Африкановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
18.08.1913 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.
Дочь: Демидова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1918
Сын: Демидов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Демидов Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно