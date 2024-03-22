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Демидова Анна Африкановна

Место рождения

Семшино, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Семшино, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
18.08.1913 ст.

Муж: Демидов Василий Николаевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.

Дочь: Демидова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
31.08.1918

Сын: Демидов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Николаевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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