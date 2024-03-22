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Демидов Иван Николаевич

Место рождения

Васильевское, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Демидов Николай Стахиевич

Мать: Демидова Агафья Федоровна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
1891 - без фамилии. 1894 - Демидов.
Бракосочетание
03.02.1888 ст.

Жена: Демидова Александра Константиновна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.

Сын: Демидов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.10.1891 ст.

Сын: Демидов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Сын: Демидов Николай Иванович

Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Демидов Александр Иванович

Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Демидова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.

Сын: Демидов Павел Иванович

Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.12.1904 ст.

Дочь: Демидова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.

Сын: Демидов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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