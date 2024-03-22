Демидов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
1891 - без фамилии. 1894 - Демидов.
Бракосочетание
03.02.1888 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.
Сын: Демидов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
17.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.
Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Сын: Демидов Александр Иванович
Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Демидова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
06.12.1904 ст.
Дочь: Демидова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.
Мать ребёнка: Демидова Александра Константиновна
Смерть
Неизвестно