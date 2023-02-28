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Параскева Григорьева

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Григорий Иванов

Мать: Наталия (Петрова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1832

Муж: Никита Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.12.1838

Сын: Андрей Никитин

Отец ребёнка: Никита Данилов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1843

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Никита Данилов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1846

Сын: Семён Никитин

Отец ребёнка: Никита Данилов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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