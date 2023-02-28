Параскева Григорьева
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Григорий Иванов
Мать: Наталия (Петрова)
Бракосочетание
08.11.1832
Муж: Никита Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.12.1838
Сын: Андрей Никитин
Отец ребёнка: Никита Данилов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1843
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Никита Данилов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1846
Сын: Семён Никитин
Отец ребёнка: Никита Данилов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно