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Никита Данилов

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Место рождения

д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1832

Жена: Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.12.1838

Сын: Андрей Никитин

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1843

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1846

Сын: Семён Никитин

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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