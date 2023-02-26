Никита Данилов
Место рожденияд.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1832
Жена: Параскева Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.12.1838
Сын: Андрей Никитин
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1843
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1846
Сын: Семён Никитин
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно